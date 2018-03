Samantha gespot in mierzoete trouwjurk en Barry scoort megaburger

Kylie Minogue en Shawn Mendes treden op voor jarige Queen

10:10 De Britse koningin Elizabeth viert haar verjaardag op 21 april normaal gesproken klein in privékring maar dit jaar wordt er groots uitgepakt. De BBC organiseert in de Royal Albert Hall in Londen een verjaardagsconcert voor de vorstin met niet de minste namen. Onder anderen Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David en Anne-Marie maken hun opwachting net als Shawn Mendes, Sting en Shaggy.