Samantha Steenwijk bedolven onder complimentjes na The Voice-auditie

Steenwijk, in 2013 door Imca Marina in de echt verbonden met haar grote liefrde Daisy, is bij het grote publiek geen onbekende. Ze stond in het jaar dat ze trouwde in de finale in het SBS6-programma Bloed Zweet & Tranen. Teamcaptain Gerard Joling was meteen 'verliefd': ,,Dat zalmroze bloesje met dat Haagse accent en die geweldige stem, je bent een kroonjuweel en een talent op en top'', aldus Geer destijds. En hij kreeg gelijk. Een paar maanden later al werd Samantha genomineerd voor een Buma NL-award in de categorieën Best Talent en Beste Zangeres. De eer ging naar anderen, maar Steenwijk was al lang blij met de erkenning.



Een jaar later werd ze andermaal genomineerd en gooide ze hoge ogen met de single ‘Lieveling, Wat Hou Ik Van Jou’ die 20 weken in de Nederlandse hitlijsten te vinden was. Haar familie zag het succes, zo vertelt Samantha, al vroeg aankomen. Als kind trad ze thuis regelmatig op tussen de schuifdeuren en ze stopte pas na lang aandringen met zingen. ,,Dan was Samantha teleurgesteld'', blikte een familielied gisteren terug in The Voice.