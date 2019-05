Samenspel tussen Visschedijk en Torenstra is de voornaamste attractie in Singel 39

video Zus ‘Meg’ Markle reageert op geboorte van haar neefje Archie

9:48 Samantha Markle, de 54-jarige halfzus van Meghan Markle, heeft eindelijk van zich laten horen nadat haar neefje Archie maandag ter wereld is gekomen. Samantha sprak met de Daily Mail en liet weten ‘dat dit geweldig is’. ,,Nou, ik vind het enig. Familie is familie en dit is een historisch moment’’, aldus Samantha, die meerdere malen in de clinch lag met Meghan omdat zij zich zeer negatief had uitgelaten over haar halfzusje in de media.