Sander de Kramer bij Pauw: tv-fragment van het jaar

Misschien kwam het omdat ik na een avond vol extra nieuwsuitzendingen over de verijdelde terreuraanslag en alle aandacht voor Kavanaugh-gate in Amerika toe was aan een portie feelgood, positiviteit en menselijke warmte. Maar man, wat was ik blij met Sander de Kramer aan tafel bij Pauw donderdagavond.



Ik was eerst een beetje verbaasd. Een gesprek met journalist en tv-presentator De Kramer over het gegeven dat hij tot Chief Ouwe Dibbes was gekroond in Sierra Leone, vanwege zijn tomeloze inzet voor weeskinderen daar? Prachtig natuurlijk, maar als ik het me goed herinner gebeurde dat al een jaar of tien geleden. Pas aan het einde van het gesprek werd me duidelijk er nu een boek over is verschenen.