Sandra Bullock zet acteren op een laag pitje: ‘Ik ben opgebrand en moe’

Bullock is momenteel te zien in The lost city, maar hoogstwaarschijnlijk is dat voorlopig een van de laatste films waarin ze in de huid van een personage kruipt. De actrice wil niet meer vastzitten aan het schema van iemand anders. Want hoewel ze zegt dankbaar te zijn voor haar successen, stelt ze de afgelopen jaren ook te veel op haar werk geleund te hebben.



Ze vindt het daarom tijd om te accepteren dat geen werk hebben ook oké is. ,,Het was alsof ik de hele tijd de koelkast opende, op zoek naar iets dat nooit in de koelkast stond. Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik moet stoppen met zoeken, omdat ik het hier niet zou vinden.”



Hoe lang Bullock van plan is een pauze te nemen, is voor haar ook nog een raadsel. ,,Ik weet het echt niet.”