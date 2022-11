Sanne Vogel heeft kankergen en laat borsten en eierstokken verwijderen

Sanne Vogel ondergaat binnen niet al te lange tijd een heftige operatie. De 38-jarige actrice laat preventief haar borsten en eierstokken verwijderen, zo vertelde ze vanavond in de kappersstoel van Özcan Akyol, in zijn programma De geknipte gast .

Vogel heeft het BRCA-gen, een gemuteerd gen dat het risico op borst-, eierstok-, en eileiderkanker verhoogt. Toen zij 13 jaar was, stierf haar tante aan borstkanker, en ook haar oma en een aantal zussen van haar oma overleden aan de ziekte. Vogel kreeg te maken met een ‘motortje’ dat ervoor zorgde dat ze al op jonge leeftijd alles uit het leven wilde halen. ,,Het was de angst dat je niet een volledig leven aan levensduur hebt om te kunnen doen wat je wil.’’

Toen Eus zijn gast de vraag stelde of zij zichzelf had laten onderzoeken, schoot Vogel vol. De actrice kreeg een aantal weken geleden slecht nieuws van de artsen te horen. ,,Ik wil hier niet over huilen. Ik ben er best oké mee. Ook al is het heel kut, maar ja... Ik heb het.’'

Om te voorkomen dat Vogel ziek zal worden, zullen haar borsten en eierstokken verwijderd worden. Daarvoor staat zij nu op een wachtlijst. ,,Ik wilde het eigenlijk niet laten onderzoeken, want als je het niet onderzoekt, word je elk jaar in het ziekenhuis gecontroleerd. Maar afgelopen zomer vertelde een arts mij dat als je een verhoogde kans op eierstokkanker hebt, en je hébt het, ze me niet meer kunnen helpen. Toen dacht ik: dan moet ik het nu testen.’' Met de behandeling die ze nu laat doen, is er een kans van 1 á 2 procent dat ze kanker krijgt. ,,Het rare is, dat ik die arts heel dankbaar ben dat zij dit mij heeft verteld. We gaan dit gewoon doen, en dan ga ik heel oud worden. Is mijn plan.’'

Vogel denkt niet dat ze ongelukkiger wordt zonder borsten of eierstokken. ,,Ik had dit leven niet willen missen. Als ik naar mijn dochter kijk, had ik haar zeker niet willen missen. En ik denk ook dat zij zo graag wil leven in wie zij is. Zij is zó sterk. Er is 50 procent kans dat zij het niet heeft.’’

Sanne Vogel, onder andere bekend van haar regie- en acteerwerk in Hartenstraat en Foodies, kreeg samen met haar vriend Melchior tweeling Loewy en Berta (3). Het gezin verhuisde dit jaar van Amsterdam naar een dorpje dicht bij Utrecht.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: