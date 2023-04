Sanne Vogel ondergaat operatie vanwege kankergen: ‘Borsten kunnen me niet meer ziek maken’

Vogel vertelde eerder bij De Geknipte Gast al over de operatie. Toen de actrice 13 jaar was, stierf haar tante aan borstkanker, en ook haar oma en een aantal zussen van haar oma overleden aan de ziekte. Afgelopen zomer vertelde een arts haar dat als ze een verhoogde kans op eierstokkanker heeft, en als ze het ook daadwerkelijk zou krijgen, dat ze niet meer te helpen was. Ze liet zich testen en kwam op een wachtlijst te staan voor de behandeling.



Maandag schrijft ze op haar 39ste verjaardag op Instagram dat ze de eerste operatie heeft ondergaan. ‘Wel een giga taart, maar geen feest helaas. Want ik ben onwaarschijnlijk moe. En dat is niet zo gek want precies één week geleden ging ik 10 uur lang onder narcose terwijl een geweldig team van artsen de eerste en meest zware preventieve operatie uitvoerde.’