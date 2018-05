Sanne Wallis de Vries zichtbaar geërgerd door quiz in M

Vanaf het eerste moment ontregelde Sanne Wallis de Vries het gesprek met Margriet van der Linden. Toen de talkshowhost wilde weten hoe ze zich voorbereid had op haar nieuwe programma, was de cabaretière drukker bezig met het openen van de champagnefles. Ook wilde ze vooral van Van der Linden weten hoe het maken van een dagelijkse talkshow haar beviel.



Tot dan toe is de sfeer nog gemoedelijk tussen de twee. Wallis de Vries refereert aan het feit dat Van der Linden geen alcohol meer drinkt en die trekt op haar beurt een zuur gezicht bij de alcoholvrije bubbels. Toch wordt de M-presentatrice toch nog even streng, omdat ze toch echt een antwoord wil op haar vraag over de voorbereiding van Wallis de Vries.



Pas echt ongemakkelijk wordt het wanneer Van der Linden aan haar gast vraagt of ze aan een nieuwsquiz mee wil doen. Dat blijkt niet zo te zijn. De redactie van M had echter een quiz voorbereid, waarbij Wallis de Vries reacties krijgt te zien en waarop zij moet kiezen bij welk nieuwsbericht die horen. Op de vraag of ze mee wil doen, antwoordt de comedienne al enigszins geërgerd: ,,Ik zeg nu maar ja, maar dit is volkomen onverwachts."