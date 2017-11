Sara Kroos maakt indrukwekkende rentree

Kroos, de openhartige, onbeschaamde en ontroerende kleinkunstenaars lijkt, althans artistiek gezien, gelouterd uit deze aardedonkere periode te zijn gekomen.



Humor is daarbij, zoals vaak, haar sterkste wapen: van knoestige knots tot fijn fileermes - Sara Kroos gebruikt de soms gitzwarte grap als bezweringsmiddel tegen het bestaan dat zo drastisch en dramatisch kan veranderen.



Dat doet ze in een schijnbaar associatieve vertelling die haar naar een bouwmarkt voert waarheen de onhandige Kroos (‘Niet alle potten zijn goede klussers’) voor een doosje mierenlokmiddel is gestuurd.



Ze rafelt in Zonder verdoving die rode draad uit en dat resulteert in hilarische conferences over haar afkeer van fruit, maar evenzeer over een wrang-komische opsomming van spreekwoorden en gezegden waarmee ze suïcide verbindt.



Haar psychose heet een ‘surpriseparty’, het sterke antidepressivum lithium maakt haar weliswaar dik, maar ook ‘verdomde vrolijk.’



Tenslotte knoopt ze de schijnbaar losse eindjes aan elkaar in een beklemmende apotheose.



Zonder verdoving is een juweel van een voorstelling, die nergens therapeutisch of pathetisch wordt. De ontroering die Sara Kroos in haar liedjes oproept is een oprechte. Daartegenover zet ze haar harde zelfspot die goed is voor een even bulderende als bevrijdende lach. Al schrijnt en schuurt diezelfde lach lekker ongemakkelijk.



Gezien: Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam