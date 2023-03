Sarah Chronis bevallen van dochtertje Nimué: ‘Ze is het wachten meer dan waard’

Chronis, onder meer bekend van de hitserie Nieuwe Buren, maakte in oktober bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. ‘Babygirl on the way’, luidde toen het bijschrift van een kiekje waarop ze haar buik vasthield. De kleine spruit heeft nu dus het levenslicht gezien.



Bij een foto waarop Chronis het meisje in haar handen heeft, schrijft ze: ‘Ze is het wachten meer dan waard. Zo dankbaar en trots dat ze er is. Er is weer een deurtje opengegaan van geluk en liefde.’