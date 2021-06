Sarah maakt slim gebruik van bekendheid en Angela heeft een blauw oog

VIDEO Dit is de winnaar van The Voice Kids 2021

9:51 Het tiende seizoen van The Voice Kids is gisteravond gewonnen door de 13-jarige Emma Kok uit Kerkrade. 1.225.000 mensen zagen dat de pupil van coach Ali B naar huis gaat met de bokaal én een studiebeurs van 25.000 euro. Het is de ultieme wraak op haar pesters en een soms zware jeugd.