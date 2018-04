Saskia Noort: ‘Ik wil af van het label thrillerschrijver’

Ze benadrukt dat Stromboli fictief is, maar autobiografische elementen bevat. ,,De man die Sara verlaat was niet mijn echtgenoot. Dat heb ik mijn kinderen ook duidelijk moeten maken. En zo zal ik anderen eveneens vertellen: dit gaat niet een-op-een over jou en ook niet over mij. Ik heb gebeurtenissen aangezet en vermengd met verhalen van anderen. Maar een deel van de zaken waarmee ik heb geworsteld, zit er wel degelijk in. Zoals het lange zwijgen tegenover mijn ex-man en ouders. Ik was bang hen verdriet te doen; veel mensen betrekken een verkrachting op zichzelf. In het geval van mijn vader en moeder vulde ik voor hen in dat zij zich schuldig zouden voelen en zich zouden afvragen hoe ze het hadden kunnen voorkomen. Ik was bang dat ze me naar de politie zouden slepen, of de dader zouden willen aanvallen.



Ik heb te maken gehad met ongeloof, victim blaming (het slachtoffer de schuld geven, red.) en gesprekspartners die niet wisten hoe ze zich moesten gedragen toen ik het vertelde. Zaten we in een restaurant en dan was het: ‘Oké , wat zullen we nu eens bestellen?’ Toen ik er tien jaar geleden mee naar buitenkwam, zat ik er ook niet op te wachten dat ik met sensationele verhalen in Privé en Story belandde. Ik ben erover begonnen vanwege het taboe en om te laten zien dat er een leven is na zo’n gebeurtenis. Wat me opvalt aan de #metoo-discussie in Nederland: we namen die vrij snel over uit Amerika en een dag later waren we alweer #metoo-moe. Ook de gretigheid van de tegenbeweging heeft me verbijsterd. En zeker dat die uitgerekend werd geleid door vrouwen, Catherine Deneuve die iets roept over flirten. #Metoo gaat niet over sjansen in een café, maar over seksueel geweld en machtsmisbruik.’’