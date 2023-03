Saving Private Ryan-acteur Tom Sizemore (61) overleden

Acteur Tom Sizemore is overleden. De slechts 61 jaar geworden acteur lag al enkele weken in coma nadat hij vorige maand was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een verwijding van een ader in de hersenen. Hij overleed vrijdag kort nadat hij van de beademing was gehaald, bevestigde zijn manager Charles Lago aan Variety.

,,Het is met grote droefheid en verdriet dat ik moet aankondigen dat acteur Thomas Edward Sizemore op 61-jarige leeftijd vredig in zijn slaap is overleden in het St. Joseph’s Hospital Burbank’’, zei Lago in een verklaring. ,,Zijn broer Paul en zijn twee zonen, tweeling Jayden en Jagger (17), stonden aan zijn zijde.’’

Lago had eerder op 27 februari laten weten dat artsen de familie hadden geïnformeerd dat er geen hoop meer was dat Sizemore uit zijn coma zou ontwaken en dat zij “een beslissing over het levenseinde hebben aanbevolen”.

Aneurysma

Op 18 februari stortte Sizemore in zijn huis in Los Angeles in elkaar en werd door paramedici naar het ziekenhuis vervoerd. Daar stelden artsen vast dat hij een hersenaneurysma had opgelopen als gevolg van een beroerte. Sizemore was sindsdien in kritieke toestand gebleven en lag op de intensive care in coma.

Tom Sizemore speelde de afgelopen twee decennia in tientallen films en series, waaronder Saving Private Ryan, Natural Born Killers, Hawaii Five-0, Twin Peaks en Shooter. Dit betrof meestal bijrollen.

Hij kwam ook vaak in het nieuws vanwege allerlei vergrijpen, zoals rijden onder invloed, drugsbezit en huiselijk geweld. Volgens Sizemore, die nog eens meedeed aan het tv-programma Celebrity Rehab, werd hij ooit naar een afkickkliniek gebracht door zijn held Robert De Niro, die dacht dat hij dood zou gaan aan zijn drugsgebruik.