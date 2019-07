SBS 6 brengt Hart in Aktie mogelijk terug op de buis

Necrologie Rutger Hauer was onze grootste internatio­na­le filmster

19:38 Zonder twijfel was Rutger Hauer (1944-2019), die vrijdag na een kort ziekbed overleed, de grootste Nederlandse filmster aller tijden. De acteur werd in het buitenland enorm gerespecteerd en had zelfs een mythische status die hij vooral dankt aan zijn rol in de sciencefictionfilm Blade Runner (1982).