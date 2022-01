SBS en Gordon zullen vast des duivels zijn na deze column, maar met deze keuze vraag je erom

Het was de dag die je wist dat zou komen. Nadat Down the road met Gordon twee keer was uitgesteld - waarbij mij even de hoop bekroop dat SBS 6 zelf tot het besef was gekomen dat een remake van dit allerliefste Vlaamse reisprogramma met de meest aandachtszieke persoon uit hun presentatorenbestand tóch geen goed idee was - ging de reeks gisteravond in première.