SBS6 verbant slecht scorende trouwshow van Kees Tol naar late avond

In de ban van de trouwring stond aanvankelijk om 21.30 uur geprogrammeerd. De eerste aflevering trok in oktober 198.000 kijkers, niet genoeg voor een notering in de lijst van 25 best bekeken programma's. Daarna zakten de kijkcijfers tot 132.000 vorige week. Zaterdagavond op het nieuwe tijdstip van 23.00 uur wist In de ban van de trouwring 207.000 kijkers aan zich te binden.



In het programma moeten de deelnemers samen één bruiloft organiseren. Via stemrondes waarin de koppels elkaar weg kunnen stemmen zetten ze steeds een stapje dichter bij het altaar.