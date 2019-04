Scarlett Johansson doodsbang bij auto-achtervolging

update Omroep MAX zet mensen met beginnende dementie aan het werk

17:21 Omroep MAX wil mensen in een beginnende fase van dementie helpen aan een baan. Door ze terug te plaatsen in de maatschappij, krijgen ze het gevoel er weer bij te horen, stelt omroepbaas Jan Slagter. Hij wil het idee ook omzetten in een tv-programma waarvan hij hoopt dat het nog dit jaar op de buis gaat.