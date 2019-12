Schadevergoeding voor cover met zoontje Hazes en tekst: ‘Hoe leg je hem dit uit?’

Fenomenale vertolkin­gen van Anthony Hopkins en Jonathan Pryce in The Two Popes

19:00 Deze site brengt elke week recensies van films die in première gaan. Deze keer: de dramafilm The Two Popes, de jeugdfilm Mees Kees in de wolken, de avonturenfilm The Aeronauts en de romantische komedie Huisvrouwen bestaan niet 2.