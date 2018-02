Schandaal rond ex blijft Gordon frustreren

video Ilse 'juf Ank' Warringa maakt indruk met imitatie Ilse DeLange

24 februari Alles wat Ilse Warringa op dit moment aan lijkt te raken, verandert in goud. Ze scoort als juf Ank een miljoenenpubliek met De Luizenmoeder, maar nu maakt ze ook furore in De TV Kantine. Vanavond was ze te zien in het komische sketchprogramma als Ilse DeLange en haar imitatie werd gewaardeerd door het publiek.