Schandaalregisseur Gaspar Noé: De nieuwe preutsheid rukt op

Zwarte Cross strikt The Wailers voor jubileum

24 januari Festival De Zwarte Cross viert het tienjarig bestaan van podium de Reggaeweide met een optreden van The Wailers, de begeleidingsband van reggaelegende Bob Marley. De groep die in 1969 door Marley en Peter Tosh werd opgericht kan verantwoordelijk worden gehouden voor monumenten als Stir it up, Could you be loved en No woman no cry.