'Schatrijke Charbel verhuist voor Sylvie van Dubai naar Hamburg'

Het lijkt er sterk op dat Charbel Aouad zijn leven in Dubai achter zich laat en zich definitief vestigt in Hamburg, waar zijn liefje Sylvie Meis (39) woont en werkt. Volgens het Duitse blad Closer heeft de 36-jarige schatrijke zakenman zijn bedrijf Anglostar Energy in Duitsland aangemeld, op een adres dat in de buurt ligt van Sylvies luxe appartement aan de Eppendorfer Landstrasse.

Volgens Closer is de registratie van Anglostar - dat is gespecialiseerd in olie, gas en energie - opvallend, omdat een adreswijziging enkel wordt doorgevoerd als de eigenaar verhuist.

Van Sylvie is bekend dat ze dol is op Duitsland en met name Hamburg. Onlangs vierde ze daar de lancering van haar eerste eigen lingerielijn, Sylvie Flirty Lingerie. Bovendien heeft zoon Damián (10), die ze met voetballer Rafael van der Vaart kreeg, stabiliteit nodig. ,,Ik denk niet aan ’goh waar wil ik nou het liefste wonen’, nee, ik weet waar Damián zijn rust heeft. En dat is hier in Hamburg. Hier is hij opgegroeid en hier gaat hij naar school'', liet ze eerder los aan Shownieuws.

Dámian is ook gewend om regelmatig te reizen, omdat zijn vader, stiefmoeder Estavana Polman en stiefzusje Jesslynn in Denemarken wonen. Daar gaat hij graag regelmatig een weekend naar toe.

Minstens een jaar verloofd

Sylvie zelf viert graag vakantie in Dubai, waar ze momenteel na een drukke periode geniet van de zon. Dinsdag vloog ze business class naar de Verenigde Arabische Emiraten, gisteren liet ze haar 775.000 instagramvolgers weten te 'chillen' bij een gigantisch zwembad.

De blonde presentatrice verloofde zich in april, op haar verjaardag, met de van oorsprong Libanese Charbel Aouad. Nu hij nog meer tijd in Hamburg zal doorbrengen, kunnen de voorbereidingen van haar tweede huwelijk echt beginnen. Daar neemt La Meis alle tijd voor. Tijdens de presentatie van haar lingeriesetjes zei ze: ,,In mijn ogen is het altijd zo geweest dat je minstens een jaar verloofd bent en de tijd neemt iets moois te plannen.''

☕️TeaTime #offwego #vacationtime ❤️ Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 23 Oct 2017 om 7:16 PDT