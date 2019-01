‘Scheetjes’ Hans en Karin ware attractie op Bonaire

Haar dochter wil dat ze bij de bevalling is, en daarom vliegt Karin ten Böhmer deze week terug naar Nederland. Eind januari is de uitgerekende datum, het is te hopen dat de baby niet te vroeg komt, maar ook niet te laat. Ze zal op een gegeven moment terug moeten naar Bonaire, echtgenoot Hans (beter bekend als ‘scheet’) kan de adventure golfbaan niet in zijn eentje runnen.



In de kerstspecial van Ik Vertrek was dochter Shirley al hoogzwanger. Er vloeiden tranen toen haar moeder als verrassing voor haar neus stond. ,,Wat heb je een buik!’’, riep Karin uit. Nu wordt ze dus oma. Da’s best lastig als er een oceaan tussen jou en je kleinzoon in ligt. Ze hebben afgesproken dat zij twee keer per jaar naar Nederland gaat en haar dochter minstens een keer per jaar hierheen komt. ,,Verder skypen we veel. Anders hield ik het niet vol.’’