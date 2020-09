Scheiding Marco Borsato en Leontine officieel rond: ‘Ik heb tijd nodig’

Het is een roerig jaar voor Borsato: eind oktober bevestigde de zanger een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Enkele maanden later, in januari, kwam het nieuws naar buiten dat hij met een burn-out kampte. Hij besloot even uit de spotlights te stappen om tot rust te komen. En wie dacht dat daar alles mee gezegd was, had het mis. In februari maakten Leontine en Marco namelijk bekend na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar te gaan.

Een lange stilte volgde. Geen berichten op sociale media, geen interviews en vooral geen nieuwe muziek: Borsato was echt even van de aardbodem verdwenen. Tot vandaag. In een brief die hij aan zijn trouwe fanclub richt, laat hij weten hoe het met hem gaat. Fans moeten geduld hebben want een comeback is volgens Borsato nog niet aan de orde.

Herstellende

‘Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets van mij gehoord hebben’, begint hij zijn epistel. ‘De afgelopen periode is er veel gebeurd. Zo ben ik verhuisd en nog steeds herstellende van mijn burn-out. Het herstel gaat met ups en downs wat voor een burn-out gebruikelijk is. Dit betekent dan ook dat ik als artiest voorlopig nog niet zal terugkeren en ook op sociale media nog niet actief zal zijn.’



Hoewel een terugkeer voorlopig dus uitgesloten is, stelt Borsato dat dat niet inhoudt dat hij helemaal geen comeback meer maakt. ‘Ik heb alleen nog even tijd nodig om er straks weer helemaal te kunnen zijn.’



De zanger maakt in de brief gebruik van de gelegenheid om iedereen te bedanken voor de steun en lieve berichtjes. ‘Die doen me ontzettend goed’, besluit hij.

