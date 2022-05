Scheidingsdrama Depp en Heard vandaag verder in rechtbank: dit is de stand van zaken

Na de explosieve claims van Amber Heard (36), die onder meer getuigde dat ze seksueel werd misbruikt door Johnny Depp (58) met een drankfles - ‘ik hoopte maar dat die niet gebroken was, want ik zag allemaal glasscherven liggen’ - kon de jury in de rechtbank van het Amerikaanse Fairfax afgelopen week even op adem komen. Een pauze die was ingegeven door een eerder vastgelegde afspraak van rechter Penney Azcarate, en die ongetwijfeld door het juridische team van Depp is gebruikt om zich voor te bereiden op het kruisverhoor van Heard dat voor vandaag gepland staat.