Schotse producer en dj SOPHIE (34) plots overleden

‘Het is met groot verdriet dat we aankondigen dat artiest en producer SOPHIE deze ochtend om 04.00 uur na een ongeluk plotseling is overleden in Athene, waar ze woonde. Op dit moment is respect en privacy voor haar familie onze prioriteit’, aldus het officiële statement.

SOPHIE was bekend door haar vernieuwende muziekwerk voor artiesten als Madonna, Charli XCX, Lady Gaga en Flume. In 2019 kwam haar debuutalbum Oil of Every Pearl’s Un-Insides uit, waarmee ze genomineerd werd voor een Grammy Award. Ook werd ze gezien als transgender-icoon.

Op sociale media stromen de reacties binnen. ‘Mijn hart breekt’, twittert Sam Smith. ‘De wereld is een engel verloren. Een echte visionair en een icoon van onze generatie. Jouw licht zal zoveel mensen nog zoveel generaties inspireren.’



Ook Héloïse Létissier, vocalist van Christine and the Queens, is bedroefd. ‘Sophie was een bijzonder goede producer, een visionair, een referentie. Ik kan het niet geloven dat ze weg is. We moeten haar eren en haar blijven herinneren. Koester de pioniers.’

Volledig scherm DJ Sophie © Still videoclip DJ Sophie

