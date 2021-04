Schrijver Marieke Lucas: ‘Ik mocht niet naar Van Kooten en De Bie kijken’

In deze aflevering praten Kees van Kooten en Marieke Lucas Rijneveld over de liefde, over de liefde voor dieren en over het schrijven, maar ze kletsen ook even over dierenfilmpjes op Youtube en de inmiddels klassieke televisie die Van Kooten maakte met Wim de Bie.



Zo onthult Marieke Lucas Rijnveld dat ze als kind niet naar Van Kooten en De Bie mocht kijken. ,,Dat hoor ik vaker”, reageert Kees van Kooten daarop. Rijnveld heeft inmiddels wel alle afleveringen ingehaald.



Kees van Kooten debuteerde in 1968 als schrijver met Treitertrends en maakte naast zijn satirisch werk vooral furore met zijn autobiografische boeken. In 2013 schreef hij het Boekenweekgeschenk De verrekijker. Marieke Lucas Rijneveld debuteerde in 2015 met de bundel Kalfsvlies. Haar romandebuut De avond is ongemak werd veel geprezen en de Engelse vertaling van dat boek werd in 2020 bekroond met de International Booker Prize.



Het volledige gesprek tussen Kees van Kooten en Marieke Lucas Rijneveld is hier te zien.