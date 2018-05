Schrijver promoot boek met quote uit niet-bestaande recensie

Nadat de ronkende poster voor Bouzamours tweede roman was opgehangen, trok de krant meteen aan de bel bij de uitgeverij. Volgens de Volkskrant werd in mei wel een interview met de schrijver gepubliceerd, maar daarin kwam de quote ‘verpletterend’ absoluut niet voor. Daarnaast leverde een zoekopdracht – ‘verpletterend’ in combinatie met de naam van de schrijver – in het krantenarchief ook geen positieve resultaten op. Het woord kwam ook niet voor in publicaties over de succesvolle debuutroman De Belofte van Pisa (2013) van Mano Bouzamour.