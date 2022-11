Schuimbekkende pieten verliezen alle pepernoten, stoomboot ligt vast in Londen

Met de nieuwe pakjesboot, die gisteren werd gedoopt tot Stoomboot, varen de pieten de hele wereld over, op zoek naar alle verdwenen zakken met pakjes. Inmiddels is de boot aangekomen in Londen, maar veel verder dan daar zullen ze niet geraken. De boot is namelijk vast komen te zitten omdat Smeerpoetspiet dacht dat er een knop voor automatische besturing voor de boot was geïnstalleerd. Als Piet Hein na het indrukken van het knopje boos de stuurhut komt ingerend om te vertellen dat hij met dat knopje het licht in de boot uit heeft gezet zijn de rapen gaar.

Piet Hein probeert het schip nog te redden, maar voor hij het weet ligt de stoomboot vast in de Thames en moet er een oplossing gezocht worden om de boot verder te kunnen laten varen. Gelukkig ziet het ernaar uit dat de stoomboot verder niet kapot is, anders hadden de pieten wéér met een gezonken boot gezeten.

Volledig scherm De protesterende moeders. © NPO

Peperdure pepernoten

In Nederland staat de pieten nóg een probleem te wachten: daar hebben boze bakfietsmoeders zich met spandoeken voor het Pietenhuis verzameld om te protesteren. Door het pietentekort is er al een aantal dagen niet gestrooid met snoepgoed en daar kunnen zij zich aardig kwaad om maken. De moeders van de nogal verwende kinderen hebben geen geld - door de inflatie zijn de pepernoten peperduur geworden- noch tijd om zelf de lekkernijen voor hun kinderen in te slaan. De pieten zien maar één oplossing om de moeders van het terrein af te krijgen: gratis pepernoten geven. ,,Nu is er niet alleen een pietentekort, maar ook een pepernotentekort,’’ reageert Dieuwertje Blok bedroefd.

Een goede maaltijd zou de dag allicht nog hebben kunnen redden, maar ook die loopt in de soep - letterlijk. Omdat Kookpiet mee op reis is, is Waspiet aangewezen om het avondmaal klaar te maken. Als hem geadviseerd wordt gewoon te doen wat hij altijd doet en vervolgens soep met zeep maakt, besluiten de andere pieten al schuimbekkend dat het beter is om die avond ergens een snackbar in te duiken.

Volledig scherm De schuimbekkende pieten. © NPO

