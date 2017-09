'Scott Disick (34) bevestigt romance met Sofia Richie (19)'

Op het kiekje is te zien hoe Scotts hoofd vlakbij dat van Sofia is. Hij lijkt iets in haar oor te fluisteren. Ook Richie postte een foto van Disick en zichzelf op haar Instagram Story. De twee zijn al een paar dagen in Miami waar ze hebben gefeest met onder andere Travis Scott, de vriend van Kylie Jenner.



Scott en Sofia worden al sinds het Franse filmfestival van Cannes in mei samen gezien. Ze ontkennen steeds dat ze meer dan vrienden zijn. Maar afgelopen week werd het stel voor het eerst zoenend betrapt.



,,Sofia is al langer in hem geïnteresseerd. Ze kent een andere kant van hem en ze denkt dat ze goed bij elkaar passen. Ze is echt stapelverliefd op hem en ze denkt dat hij wel eens de ware kan zijn'', zei een ingewijde eerder deze week tegen E! News over Richie.