Seinfeld-acteur Jerry Stiller (92) overleden

Acteur Jerry Stiller is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn zoon, acteur Ben Stiller, weten via social media. Jerry Stiller was onder meer bekend van zijn rollen als Arthur Spooner in The King of Queens en Frank Costanza in Seinfeld .

Ben Stiller deelde vanochtend op Twitter een emotioneel bericht. ,,Ik ben verdrietig om te laten weten dat mijn vader, Jerry Stiller, een natuurlijke dood is gestorven. Hij was een geweldige vader en grootvader, en de trouwe echtgenoot van Anne voor zo'n 62 jaar. We zullen hem missen. Ik hou van je pa.”

Jerry Stiller speelde in zijn leven in meer dan honderd films en series. De acteur was onder meer te zien in Seinfeld, als de vader van George Costanzas. Ook speelde Stiller in de komedieklassieker Hairspray van regisseur John Waters. De komiek werd vaak gecast als neuroot of als personage met weinig zelfbeheersing.

De acteur werd geboren in New York in 1927 en diende in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij brak door in de jaren zestig toen hij met zijn vrouw, Anne Meara, het komische duo Stiller and Meara vormde. Zij traden vaak op in de populaire Ed Sullivan Show.

De komiek vertolkte de laatste jaren vaak bijrollen in films van zijn zoon Ben, zoals Zoolander, Hot Pursuit en The Heartbreak Kid.