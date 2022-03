Seizoen 2 van De verraders komt eraan: dit is alles wat je moet weten

Het spel gaat dag en nacht door en iedere nacht wordt een van de getrouwen in het geheim ‘vermoord’ door de verraders. Die deelnemer ligt uit het spel. Ook is er de ‘Raad’, waarbij alle deelnemers mogen stemmen om iemand te verbannen. De getrouwen hopen daarmee de verraders uit het spel te krijgen. De gewonnen zilverstukken gaan uiteindelijk naar de winnaar(s). In het eerste seizoen kon de buit nog verdeeld worden tussen de getrouwen en verraders, maar die regels zijn aangepast .

Het nieuwe seizoen is eigenlijk al nummer drie van het programma. In december 2021 draaide er ook een kleiner seizoen met maar twaalf deelnemers. Deze reeks was alleen op Videoland te zien. Nu is er dus weer een regulier seizoen, dat ook op RTL 4 te zien is. Oorspronkelijk zou dit nieuwe seizoen in februari al op de buis komen, maar omdat The voice of Holland werd opgeschort, is de start uitgesteld.