Sekspraatjes bij Expeditie Robinson: ‘Boerin Annemiek heeft altíjd zin’

videoSeks bij Expeditie Robinson ? Het is een onderwerp, zo is algemeen bekend, waar kandidaten nauwelijks mee bezig zijn, laat staan dat er iets op dat vlak gebeurt. Zelfs erover praten wordt amper gefilmd. Tot vanavond, want dan gaan de kandidaten los. ,,Boer Annemiek, ik denk dat jij mij helemaal sloopt.”

Oud-kandidaten van Expeditie Robinson zijn altijd stellig geweest. Natuurlijk zijn er genoeg ingrediënten voor zwoele avonden, zoals zon, zee en strand, voorgaande jaren zelfs met wuivende palmen. Van erotiek en seks is eigenlijk nooit sprake. ,,Expeditie Robinson is allesbehalve Temptation Island”, zei Marieke Elsinga na haar deelname in 2017. En deelnemer Everon Jackson Hooi in 2013: ,,Nee, ik heb daar niet zo vaak aan seks gedacht.” Géza Weisz wilde ooit (in 2013) de eerste zijn die op het eiland seks zou hebben, maar dat was volgens Dennis Weening, toen presentator van het programma, ‘Niet gelukt’. ,,Het libido verdwijnt. Je bent alleen maar aan het overleven”, verklaarde Weening.

Dat betekent niet dat er niet over seks gesproken wordt. RTL4 deelde alvast een fragment van de uitzending van Expeditie Robinson van vanavond, waarin kandidaten net voor het slapen gaan sekspraatjes houden. YouTuber Robbert Rodenburg brengt het als eerste ter sprake als de kandidaten keurig in een rijtje liggen en de camera’s nog draaien. ,,Na hoeveel dagen kwam jouw libido vorige keer terug”, vraagt Rodenburg aan Jay-Jay Boske die in 2016 al meedeed en nu als Tweede Kans-kandidaat weer meedoet. ,,Na twee weken”, antwoordt Jay-Jay. ,,Wat?”, roept Sterrin Smalbrugge. ,,Twee weken?” vult ook Robbert Rodenburg verbaasd aan. Sterrin tegen haar maatje Annemiek Koekoek, bekend uit Boer zoekt Vrouw: ,,Annemiek, jij hebt toch ook nog steeds zin?” ,,Jahoor, geen probleem”, antwoordt Annemiek. En Jay-Jay: ,,Heb jij seks Annemiek?” Sterrin: ,,Hallo, Annemiek heeft altíjd zin.” Annemiek: ,,Ik ben vrij makkelijk in de stemming te brengen, hoor.”

Rodenburg: ,,Maar heb jij dan met jezelf ook...” Annemiek: ,,Zoveel zin heb ik nu ook weer niet.” Waarna Jay-Jay de discussie gekscherend naar het einde brengt: ,,Ik ben eerlijk. Ik snap dat jullie dagelijks superhitsig van mij worden. Maar rustig aan, ja?”

Annemiek: ,,Sterrin en mij kun je echt niet aan. En met z’n tweeën al helemaal niet.” Het laatste woord komt van Jay-Jay: ,,Boer Annemiek, ik denk dat jij mij helemaal sloopt. Dat ik helemaal gebroken thuis kom. Welterusten.”

Volledig scherm Annemiek tijdens de perspresentatie van Expeditie Robinson © Brunopress

Volledig scherm Kandidaten Sterrin Smalbrugge, Jay-Jay Boske, Robbert Rodenburg en Annemiek Koekoek hebben sekspraatjes op het eiland van Expeditie Robinson © RTL 4