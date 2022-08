Seksscène Harry Styles van 2,5 seconde maakte fans gek, tegenspeler baalt en wil er niet over praten

Actrice Florence Pugh (26), een van de grootste rijzende sterren in Hollywood, weigert te praten over de seksscènes die ze heeft opgenomen met popster Harry Styles. Sociale media waren te klein toen afgelopen mei de trailer verscheen van hun film Don’t worry darling , volgens haar om volstrekt verkeerde redenen.

Wie met de ogen knippert tijdens de drie minuten lange trailer, zou het niet eens zien. Slechts 2,5 seconde duurt het fragment waarin de personages van hoofdrolspelers Pugh en Styles seks met elkaar hebben. Hoe spannend de rest van de psychologische thriller ook mag zijn, op sociale media ging het alleen over die ene scène.

Ergens is dat logisch. Voormalig One Direction-ster Harry (28) is de populairste popster van dit moment en heeft een fanschare die de vroegere Beatles-gekte bijna laat verbleken. Het komt niet elke dag voor dat hij acteert (de laatste keer was in Dunkirk uit 2017), laat staan dat te zien is hoe hij orale seks heeft met een vrouw op een keukentafel.

Zijn tegenspeler Florence is eveneens bekend, vooral sinds haar rollen in Black widow en Little women. De film is ook nog eens geregisseerd door de vriendin van Harry, voormalig House-actrice Olivia Wilde. Zij mist tegenwoordig ‘goede seks’ in films en toont daarom vrouwelijke ‘honger’ en genot zoals je zelden ziet, zei ze. Vogue kreeg de scène vorig jaar al te zien en voorspelde ‘hysterie’.

Genoeg voer voor een nieuwsberichtje hier of een Twitterberichtje daar, begrijpt Pugh zelf ook. ,,Natuurlijk, als je de beroemdste popster ter wereld inhuurt, krijgt je zulke gesprekken. Maar ik ga er niet over praten’’, zegt ze deze week tegen Harper’s Bazaar.

‘Niet waarom ik dit doe’

Ze baalt van de focus van de aandacht. ,,Als het alleen gaat om de seksscènes, of alleen om het kijken naar hoe de bekendste man ter wereld orale seks heeft... dat is niet waarom we het doen. Dat is niet waarom ik in deze industrie werk.’’ Pugh weigert erover te vertellen omdat de film ‘meer en beter’ is dan alleen de pikante delen. ,,En de mensen die hem hebben gemaakt zijn meer en beter dan dat.’’



Don’t worry darling, dat volgende maand in première gaat op het filmfestival van Venetië, speelt zich af in de jaren 50. Alice en Jack Chambers (gespeeld door Pugh en Styles) wonen in het ogenschijnlijk perfecte plaatsje Victory, maar hun gelukkige leven begint barstjes te vertonen als blijkt dat het dorp is gecreëerd door een geheim ‘Victory Project’ waarvoor Jack werkt.

Florence Pugh kwam onlangs nog in het nieuws toen ze bij een modeshow van Valentino in Rome verscheen in een doorschijnende jurk. Ze kreeg op internet veel nare opmerkingen vanwege haar ‘kleine borsten’, zoals ze ze zelf noemt. Op Instagram beet ze van zich af en vroeg ze waarom mensen zich in hemelsnaam genoodzaakt voelden hun mening te geven over haar lichaam en waarom ze zoveel aanstoot namen aan een paar tepels. Haar post verzamelde ruim 2,5 miljoen likes.

