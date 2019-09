Seksschandaal brengt Scientology en Tom Cruise in verlegenheid

Een seksschandaal rond de That ‘70s Show -acteur Danny Masterson (43) doet de Church of Scientology wankelen. Tijdens een rechtszaak hebben vier jonge vrouwen de controversiële kerk ervan beschuldigd verkrachtingen, seksuele aanvallen, mensenhandel en intimidatie onder de mat te vegen. Volgens sekteleden dreigt de hele situatie ook te ontploffen in het gezicht van Tom Cruise (57), het beroemdste lid én uithangbord van Scientology.

De rechtszaak is gericht tegen de 43-jarige That ‘70s Show-acteur Danny Masterson, tevens lid van de Scientology-sekte. De vier vrouwen beschuldigen hem allemaal van seksueel misbruik. Twee van hen omschrijven de werkwijze van Masterson als die van Bill Cosby, waarbij de acteur hen drogeerde en vervolgens verkrachtte. Slachtoffer Chrissie Bixler (37) woonde in de jaren 90 samen met Masterson en beweert dat ze destijds flauwviel, nadat hij op een avond iets in haar drankje had gedaan. De volgende dag had ze veel pijn en vroeg ze Danny wat er was gebeurd. ,,Hij lachte en zei: ‘oh, ik heb gisteravond seks met je gehad’”, getuigde Chrissie voor de rechter. ,,Ik vroeg daarop of ik bewusteloos was, en hij zei onomwonden ‘ja’.”

Chrissie - toen zelf lid van Scientology - beweert dat ze na de feiten een klacht heeft ingediend bij een leidinggevende van de kerk. Die zou echter geweigerd hebben haar te geloven en vertelde haar dat ze niet verkracht kon zijn, omdat zij en Masterson een relatie hadden. ,,Je moet iets gedaan hebben om het verdiend te hebben”, zou de leidinggevende haar toen hebben verteld.

Ook Marie Bobette Riales (39) getuigde in de rechtbank. Zij beweerde dat ze in 2002 de vriendin was van Masterson, tot die op een dag iets in haar glas deed en haar seksueel misbruikte. ,,Ik wist al langer dat er iets mis was met onze relatie. Maar nooit kwam het bij me op dat hij dit ook andere meisjes aandeed”, zei Riales. Ook twee andere vrouwen, die anoniem willen blijven, sloten zich aan bij de rechtszaak en getuigden tegen de acteur.

Aangifte

De slachtoffers deden naar eigen zeggen in 2016 en 2017 al aangifte bij de politie van Los Angeles. De zaak werd even onderzocht, maar werd al snel zonder gevolgen geklasseerd. De acteur werd door alle heisa wel ontslagen uit de tv-serie The Ranch, maar bleef verder ongestraft. Daarom besloten de vier vrouwen om de That ‘70s Show-acteur nu alsnog voor de rechter te slepen en hun pijlen ook op de gehele organisatie achter Scientology te richten.

Nadat ze aangifte deden, beweerden de vier vermeende slachtoffers dan ook allemaal te zijn lastiggevallen en gestalkt door leden van de kerk. Maar daar zou het niet bij zijn gebleven: Chrissie Bixler meent zelfs dat haar hond op mysterieuze wijze stierf nadat ze haar verhaal deed. Ook zei ze dat het alarmsysteem van haar huis werd gekraakt en meermaals werd uitgeschakeld. Een ander slachtoffer beweert dan weer dat Scientology-leden in haar naam valse profielen aanmaakten op allerlei pornosites en websites voor escortes. De kerk zou daarnaast bewust de verkrachtingen, seksuele aanvallen, mensenhandel en intimidatie hebben willen verdoezelen.

Nachtmerrie

Volgens diverse sekteleden is de explosieve rechtszaak een ware nachtmerrie voor David Miscavige, de leider van de omstreden kerk. ,,En er wordt gevreesd dat ook Tom Cruise betrokken zal raken, omdat hij wordt beschouwd als een uiterst voornaam lid van de kerk. Hij staat tweede in rang, na Miscavige die trouwens één van zijn beste vrienden is. Nu Miscavige wordt genoemd in de rechtszaak, kan ook Tom worden opgeroepen om te getuigen voor de rechtbank. Hij komt in een heel lastig parket te zitten door deze zaak”, zeggen bronnen tegen National Enquirer.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Scientology-leider David Miscavige (r.) is een goede vriend van Tom Cruise. © AP

Ook andere bekende Scientology-leden zouden gedwongen kunnen worden om zich uit te spreken over het reilen en zeilen binnen de kerk. En als de rechter meegaat in het verhaal van de slachtoffers, dan zou dat volgens bezorgde leden de hele organisatie omver kunnen werpen. Alle leden zouden daarom inmiddels instructies hebben gekregen: ,,Het bevel is gegeven, de boodschap is duidelijk: doe alles wat je moet doen om te vermijden dat David Miscavige en Tom Cruise naar de rechtbank moeten.”

‘Schijnvertoning’

Een woordvoerder van Scientology reageert op de situatie en noemt de beschuldigingen ‘belachelijk’. De kerk schildert de rechtszaak af als ‘een schijnvertoning’. En ook acteur Masterson noemt de klachten ‘ridicuul’ en dreigt er intussen mee om zelf te procederen tegen de vermeende slachtoffers.

Ondertussen treden andere prominente vrouwelijke leden naar buiten om het imago van Scientology op te poetsen. Zo prijzen Elisabeth Moss en Jenna Elfman de kerk publiekelijk voor het positieve effect op hun leven en dankt Cheers-actrice Kirstie Alley de kerk voor alle hulp om weer nuchter te worden.