Sekstrends 2018 volgens Goedele: Het draadloze orgasme is een feit

,,Wordt 2018 het jaar waarin we seks met robots hebben? Nog niet, maar we hoeven er geen vijf jaar meer op te wachten. We zetten steeds meer stappen in die richting en het draadloze orgasme is een feit. Bij seksspeeltjes zie je steeds meer mogelijkheden om seks ‘op afstand’ te hebben: speeltjes worden met apps bediend of met een sleeve. Ook virtual reality wordt steeds verder ontwikkeld: seksfilms en spelletjes met een virtualrealitybril." ,,Een mooie trend op seksueel vlak vind ik dat we steeds meer fijnproevers worden. Het wordt het jaar waarin cursussen, workshops en erotische weekends uitverkopen. Mensen willen werken aan hun relatie én hun seksleven. Je kan alles leren, verbeteren en lekkerder maken. Vergelijk het met de culinaire trend: je kan wel een biefstuk bakken, maar je kan ook de Italiaanse keuken eens uitproberen."

Throwback dating

,,Op het vlak van daten zie ik een trend van ‘throwback dating’. Mensen gaan vaker terug naar een voormalige partner. Ze beseffen dat het waakvlammetje dat na de steekvlam komt belangrijker is dan we dachten, dat je na die eerste verliefdheid in hetzelfde patroon belandt."



,,Een gevaarlijkere trend is die van ‘lovebombing’, een variant op een gevoelig thema: narcisme. Narcisten geven vanaf dag één een bombardement aan affectie, beloftes en cadeaus. Je zet samen heel snel stappen in je relatie, want dit is het! En dan komt er een heel plots einde en ga je van een grote hoogte naar een extreme diepte. Het Kardashian-effect sluit hier ook bij aan. Via sociale media en televisieshows waarin vrouwen op zoek gaan naar de perfecte jurk wordt er meer nadruk gelegd op het perfecte feest dan op het perfecte huwelijk. En dan gaan koppels heel snel na het trouwen uit elkaar."



,,Tenslotte hoop ik dat we in 2018 dankzij #metoo eindelijk tot het besef komen dat het niet vanzelfsprekend is dat mannen aan een mooie vrouwenkont mogen zitten, of dat het oké is om een schuine opmerking te maken. Het maatschappelijk besef dat zoiets not done is, is langzaam aan het opborrelen, tot in de uithoeken van het land."