Selena Gomez kijkt met vervelend gevoel terug op Disney-tijd

Als kind speelde Gomez de hoofdrol in de Disney-serie Wizards of Waverly Place. ,,Ik was heel jong en ik wist niet waar ik mee bezig was”, vertelt ze tijdens een interview met entertainmentwebsite Page Six . ,,Ik rende maar wat rond op de set.”

Binnenkort speelt Gomez een rol in de serie Only Murders in the Building. Het is voor het eerst sinds het einde van Wizards of Waverly Place in 2012 dat ze weer op de set van een tv-serie staat. ,,Er is heel veel aandacht geschonken aan deze serie, daarom wilde ik dit in de eerste plaats doen”, vertelt ze over haar nieuwe avontuur. ,,Het is heel leuk om weer terug op tv te zijn.”