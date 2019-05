Selena Gomez: sociale media zijn gevaarlijk

Gomez, die zelf maar liefst 150 miljoen volgers op Instagram heeft en 57,6 miljoen volgers op Twitter, liet weten 'het gevaarlijk te vinden'. ,,Ik begrijp dat het geweldig is om sociale media als platform te gebruiken maar het baart me zorgen als ik zie hoe jonge meisjes en jongens zichzelf blootstellen. Zelf plaats ik geen zinloze foto's, ik post alleen iets met een bepaalde intentie. Het raakt me echt als ik dan meisjes ontmoet die online gepest worden via sociale media.”