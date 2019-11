Selena Gomez verdrietig over opmerkingen gewichtstoename

Caitlyn Jenner te zien in Britse reality­show

7:20 Caitlyn Jenner gaat een nieuw avontuur tegemoet. De Amerikaanse sluit zich aan bij de cast van de Britse versie van het realityprogramma I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!. Hiervoor zal de vroegere Olympisch kampioen afreizen naar de Australische 'outback' om daar met de andere deelnemers proberen te overleven. Dit meldt People.