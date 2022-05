Selma is een van de meest besproken influencers van Nederland: ‘Ik heb echt veel woede in me’

Het had nogal wat voeten in de aarde om Selma Omari (27) te spreken te krijgen. Na een aantal afzeggingen en verzoeken om het tijdstip van de afspraak te wijzigen, verschijnt de influencer en artiest deze maandagochtend toch opgetogen op het beeldscherm. Een videogesprek, want Omari verblijft op dat moment nog in Dubai. Een paar weken eerder is ze voor de online première van Omari: Geen ­gezeik naar Nederland gevlogen, maar daarvoor en daarna verbleef ze in de stad die populair is onder influencers. Om vakantie te vieren, maar ook om alle reacties die ze op de documentaire zou krijgen te ontvluchten.