Selma van Dijk presenteert Klassieke Top 400: ‘Deze prachtige muziek raakt je’

Lang is Selma van Dijk – voormalig Hart van Nederland-presentatrice – nog niet in dienst bij AvroTros op NPO Radio 4, maar ze is, zegt ze met een lach, met haar neus in de boter gevallen. ,,Ik ben hier in zo’n warm bad gestapt. Alles komt samen in wat ik tot nu toe heb gedaan: presenteren, met muziek bezig zijn, erover praten. Hoe leuk wil je het hebben?’’ Ze heeft het bij NPO Radio 4 zelfs zo naar haar zin ‘dat ik me ook weleens afvraag waarom ik dit niet tien jaar geleden al ben gaan doen’.