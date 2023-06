Sera verrast na optreden Pinkpop: ‘Wat is dit vet, zeg!’

Ze was nog hyper van haar debuut op Pinkpop, maar zangeres Sera (29) kon vrijdag nog best een tandje bijschakelen in enthousiasme. Ze kreeg backstage als verrassing een gouden plaat uitgereikt voor haar hit Head held high . ,,Wat vet! Deze komt in de keuken te hangen.”

Met een gouden plaat in haar handen maakte Sera vrijdagmiddag voor de kleedkamers van festival Pinkpop een flinke vreugdesprong. Ze wist dat Head held high het goed deed, toch zag ze de onderscheiding niet aankomen. ,,Ik ben net van het podium af, nog vol adrenaline", zei de Nederlandse die ooit begon op TikTok, een contract kreeg bij platenmaatschappij Universal en inmiddels haar tweede gouden plaat heeft, na voorganger Only Us. ,,Maar wat is dit vet, zeg! Oh my god, er was mij alleen verteld dat ik een interviewtje had.”

Vertrouwen

Nog altijd staat Sera aan het begin van haar loopbaan, afgelopen voorjaar deed ze ervaring op tijdens een kleine clubtour. ,,Ik wist niet hoeveel mensen ik mocht verwachten", zei ze. ,,Ik heb dan wel veel volgers online, maar hoeveel komen er daadwerkelijk naar mij luisteren? Dat viel heel erg mee, de clubtour was uitverkocht. Dat had ik best een beetje nodig, voor mijn vertrouwen. Pinkpop, waar veel meer artiesten spelen, schaalde ik heel laag in, ik hield rekening met tien mensen. Maar ook hier was het vol en ze zongen lekker mee. Het was alleen wel vreselijk heet op het podium, mijn hoofd is zo rood als een tomaat.”

Binnenkort lanceert Sera haar volgende single, Best Friends, een liedje over het krijgen van een relatie met je beste vriend of vriendin. Maar eerst gaat de gouden plaat thuis aan de muur. ,,Hij komt naast de eerste te hangen, in de keuken. Ik heb een studio bij mijn huis gebouwd, maar ik wil ze meteen zien als ik 's ochtends wakker word. Dan is de keuken een prima plek, ik heb ook maar een klein huisje van 60 vierkante meter.”

Heet

Pinkpop begon vrijdagmiddag met hoge temperaturen, toch was het niet zo heet als vorig jaar, toen op de openingsdag lange rijen stonden voor de waterpunten. Blikvangers op de openingsdag in Landgraaf zijn Ellie Goulding, The war on drugs, Editors en dagafsluiter P!nk. In het weekend volgen onder meer optredens van The Script, Queens of the Stone Age, Robbie Williams, Di-Rect, OneRepublic en Red Hot Chili Peppers.

