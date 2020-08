Serie ‘Commando's’ gaat onaangenaam zijn: ‘Hoe een militaire missie fout kan gaan’

Hoe commandotroepen voortbewegen (ze lopen altijd een beetje op hun hakken), hoe ze een geweer vasthouden, dat ze tijdens een terreinverkenning zelden praten, maar communiceren via lichamelijk contact. En het aftellen voor het overgaan tot actie. ‘Vijf, vier, drrrie…’ Waarna niet langer kan worden ingegrepen.



Vóór de twintig opnamedagen in Zuid-Afrika, dat in de tiendelige serie moet doorgaan voor Nigeria, werd op eigen bodem uitgebreid geoefend om te streven naar aan perfectie grenzende authenticiteit. Op de set was zelfs steevast een Nigeriaan aanwezig die in de gaten hield of de Nigeriaanse cultuur wel geloofwaardig werd gevangen.



Het zijn details, maar ze maken wel het verschil. Er wordt volgens Commando’s-regisseurs Hanro Smitsman en Iván López Núñez (ook samen verantwoordelijk voor de geprezen thrillerreeks Vlucht HS13) tegenwoordig eindelijk meer budget voor vrijgemaakt. Dat levert ook fraaie helikoptershots op die het geheel een veel filmischer karakter geven.