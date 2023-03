Serie over ontluikende liefde tussen Máxima en Willem-Alexander: ‘Ze noemde hem cookie’

Zangeres Berget Lewis vol ontzag voor zorgmede­wer­kers: ‘Dit zijn de stille helden’

Nooit iemand zo blij de was zien doen, zegt begeleider Said Ouadid lachend als zangeres Berget Lewis het washok binnenhuppelt. Berget heeft vandaag een kijkje achter de schermen van zorg genomen op de besloten afdeling van Ipse de Bruggen in Nieuwveen.