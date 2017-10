Sex and the City-diva Kim Cattrall: Mijn relatie met de andere actrices is giftig

De afgelopen dagen is er in de SATC-gelederen een rel ontstaan, nadat duidelijk werd dat de stekker was getrokken uit de film die het ultieme slotakkoord had moeten worden. ,,Het is voorbij, we gaan het toch niet doen’’, vertelde Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) in een interview met Extra. Ze hintte erop dat haar voormalige collega Kim Cattrall de boosdoener was. Het script, geschreven door de vaste schrijver Michael Patrick King, lag al klaar. ,,Ik ben teleurgesteld. We hadden zo’n mooi, grappig, ontroerend en herkenbaar verhaal dat we wilden vertellen. En het publiek was zo duidelijk dat het nog een film wilde.’’



Diezelfde dag meldde Daily Mail dat Kim Cattrall, die de van seks bezeten Samantha Jones vertolkte, roet in het eten had gegooid. De 61-jarige actrice had al toegezegd, maar wilde volgens de geruchten ineens dat producent Warner Bros voorrang zou geven aan haar eigen plannen. Door dat soort ‘onredelijke’ eisen zagen de filmmakers zich genoodzaakt om het gehele project terug te trekken. Want een film met Carrie, Charlotte en Miranda, zonder Samantha - dat gaat natuurlijk niet.