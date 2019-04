‘Sexiest man alive’ Idris Elba in huwelijksbootje gestapt

Idris Elba (46), die door de internationale glossy People is uitgeroepen tot ‘Sexiest Man Alive 2018', is in het huwelijksbootje gestapt. De Britse acteur trouwde vrijdag met Sabrina Dhowre (29) in het Ksar Char Bagh hotel in Marrakesh.

Sabrina schitterde in twee speciaal door couturier Vera Wang haar gemaakte jurken. Op exclusieve foto’s van Vogue is te zien hoe Sabrina voor de ceremonie een witte off-the-shoulder A-lijn jurk droeg. Later kleedde ze zich om in een strakke kanten V-hals jurk. De jurk is versierd met parels en edelstenen. Idris had een pak aan van Ozwald Boateng.

Het feest in Marokko duurt drie dagen. De genodigden vierden het feest in 5-sterrenhotel Amanjena en hebben zaterdag een all-white feestje in Mandarin Oriental resort.

Idris verloofde zich in 2018 met model Sabrina Dhowre. Zij werd in 2014 gekroond tot Miss Vancouver. De acteur had eerder een relatie met Naiyana Garth. Met haar verwelkomde hij in 2014 zoon Winston. Uit een eerder huwelijk heeft hij nog een dochter, de in 2002 geboren Isan. In 2017 zwoer Idris na twee mislukte huwelijken nooit meer te zullen trouwen.

