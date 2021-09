Sexy foto kostte Billie 100.000 volgers, maar ze gaat stap verder: ‘Mensen zijn bang voor grote borsten’

Extra reüniecon­cert Aida met oude cast

22 september De oorspronkelijke cast van de Nederlandse versie van Aida geeft op 21 oktober een extra reünieconcert ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de musical. Het avondconcert in TivoliVredenburg in Utrecht dat eerder werd aangekondigd, was binnen een uur uitverkocht.