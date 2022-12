Shahine El-Hamus speelt hoofdrol in Bestseller Boy: ‘Twijfelde of ik de serie wilde doen’

Actrices uit hitserie zeggen gedwongen te zijn tot sexy shoot: ‘Anders raakte iedereen baan kwijt’

Actrices Sophia Bush en Hilarie Burton, die bekend werden dankzij de cultserie One Tree Hill, zijn in 2006 gedwongen tot een sexy fotoshoot die ze niet wilden doen. De makers zeiden dat de hele cast op straat zou komen te staan als ze weigerden, stellen de twee in hun podcast.

2 december