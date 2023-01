Shakira en Gerard Piqué dissen elkaar over en weer na breuk

update Shakira breekt record met uithaal naar ex in nieuw lied: ‘Ferrari ingeruild voor een Twingo’

Shakira (45) blijft sneren naar Gerard Pique (35). De Colombiaanse zangeres en de ondertussen oud-voetballer van Barcelona gingen in juni uit elkaar. In een nieuw nummer verwijst Shakira opnieuw naar haar ex. Het lied is inmiddels zo vaak beluisterd dat ze zelfs een record heeft verbroken.

13 januari