Shakira haalt flink uit naar ex Pique in nieuw lied: ‘Ferrari ingeruild voor een Twingo’

Shakira (45) blijft sneren naar Gerard Pique (35). De Colombiaanse zangeres en de ondertussen oud-voetballer van Barcelona gingen in juni uit elkaar. In een nieuw nummer verwijst Shakira opnieuw naar haar ex.

Eerder dit jaar liet Shakira al aan Elle los dat ze het moeilijk had met de breuk. ,,Het is moeilijk om erover te praten, zeker omdat ik nog alles aan het verwerken ben. Aangezien ik een publiek figuur ben, is onze breuk ook anders dan normaal", klonk het toen.

De Colombiaanse en Pique gingen in juni 2022 uit elkaar na een relatie van meer dan tien jaar. Na de breuk reageerde Shakira nooit over het vermeende overspel van Pique. Ze weigerde ook op details van de scheiding in te gaan. Maar als praten niet lukt, dan helpt zingen wel.

Rolex voor een Casio

Zo geeft Shakira in een nieuw nummer met de Argentijnse rapper Bizarap - alias Bzrp - haar voormalige partner een veeg uit de pan met een niet mis te verstane songtekst. Alles lijkt te verwijzen naar Pique en de manier waarop hun relatie werd beëindigd.

Zinnen als ‘Ik wens je het beste met mijn zogenaamde vervangster’ en ‘Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo, een Rolex voor een Casio’, laten weinig aan de verbeelding over.

Niet de eerste uithaal

Het is overigens niet de eerste keer dat de zangeres in haar teksten verwijst naar Pique. Ook in Monotonia sneerde ze in oktober al naar Pique. Daarin vertelt ze dat het verbreken van de relatie niemands fout is, maar maakt ze ook negatieve opmerkingen over de persoon waarover ze zingt.

Pique is na de breuk ondertussen ook klaar met zijn voetbalcarrière. De verdediger nam net voor het WK voetbal in november afscheid bij FC Barcelona. Eerder vandaag werd bekend dat De Davis Cup de samenwerking heeft beëindigd met Kosmos Tennis, dat eigendom is van Pique.