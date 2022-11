Sharon den Adel: ‘Ik raad mijn kinderen een loopbaan in de muziek af’

Tv-comeback Britney Spears? Simon Cowell smeekt haar voor jury X Factor

Muziekbaas Simon Cowell (63) doet een oproep aan Britney Spears (40) om terug te keren als jurylid in één van zijn shows, nadat hij heeft aangegeven dat X Factor in 2024 nieuw leven wordt ingeblazen. De vraag komt tien jaar nadat Spears naast hem zetelde in de jury van de Amerikaanse versie van het programma.

